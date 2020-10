Il Collegio 5 | riparte su Rai2 la quinta edizione del reality show | ecco tutte le novità

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) Continua il viaggio nel tempo de IlLa tanto attesa nuovade Ilcon lastagione trasferendoci negli anni ’90. La prima puntata andrà in onda il 27 ottobre. I ventuno collegiali della prossima stagione delvarcheranno i cancelli del Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. I piccoli concorrenti saranno catapultati nel ’92, anno in cui ancora nessuno di loro era ancora nato. Il docuripartirà dal 27 ottobre sempre su. Il programma è stato registrato questa estate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso. IL CAST COMPLETO ALESSANDRO ANDREINI (16 anni, da San ...