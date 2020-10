Giro d’Italia: Soveria Mannelli si tinge di rosa (Di martedì 6 ottobre 2020) Inizia il conto alla rovescia per il passaggio da Soveria Mannelli della Cosa rosa che mancava dal lontano 1989. Il Comitato Tappa, in collaborazione con lo Sporting Club di Mileto, con l’Amministrazione Comunale e con la Pro Loco cittadina, ha attivato una serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione all’evento si terrà il prossimo 7 ottobre. “Dopo ben trentuno anni il Giro d’Italia di ciclismo torna ad attraversare la nostra cittadina” così Antonio Abbruzzese, Presidente del Comitato Tappa Soveria Mannelli. “Un’attesa lunga che ci darà maggiori stimoli per viverla al meglio. La Corsa più dura del mondo, nel Paese più bello del mondo, ritornerà sulle nostre strade grazie all’impegno di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 6 ottobre 2020) Inizia il conto alla rovescia per il passaggio dadella Cosache mancava dal lontano 1989. Il Comitato Tappa, in collaborazione con lo Sporting Club di Mileto, con l’Amministrazione Comunale e con la Pro Loco cittadina, ha attivato una serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione all’evento si terrà il prossimo 7 ottobre. “Dopo ben trentuno anni ild’Italia di ciclismo torna ad attraversare la nostra cittadina” così Antonio Abbruzzese, Presidente del Comitato Tappa. “Un’attesa lunga che ci darà maggiori stimoli per viverla al meglio. La Corsa più dura del mondo, nel Paese più bello del mondo, ritornerà sulle nostre strade grazie all’impegno di ...

