Giro d’Italia 2020, Geraint Thomas si ritira (Di martedì 6 ottobre 2020) Geraint Thomas si ritira dal Giro d’Italia 2020. Il fuoriclasse britannico del team Ineos è caduto per due volte nel corso della terza tappa di ieri ed è arrivato al traguardo perdendo terreno nei confronti dei rivali. Poi nella serata, rendendosi conto che il dolore era troppo e che faticava a passare, la triste decisione di abbandonare la corsa rosa. Vincenzo Nibali, che sarà sicuramente dispiaciuto per la sorte del campione del Tour 2018, ha però ora un rivale in meno per la vittoria finale. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020)sidald’Italia. Il fuoriclasse britannico del team Ineos è caduto per due volte nel corso della terza tappa di ieri ed è arrivato al traguardo perdendo terreno nei confronti dei rivali. Poi nella serata, rendendosi conto che il dolore era troppo e che faticava a passare, la triste decisione di abbandonare la corsa rosa. Vincenzo Nibali, che sarà sicuramente dispiaciuto per la sorte del campione del Tour 2018, ha però ora un rivale in meno per la vittoria finale.

