GF VIP | Adua e Massimiliano escono allo scoperto in diretta | “Non c’è mai stata una storia” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 6 ottobre 2020) Nel corso della puntata di lunedì 5 ottobre del GF VIPsi sono resi protagonisti di una confessione spiazzante. Dopo essere stati messi sotto torchio per giorni, i due protagonisti hanno deciso di venireraccontando le bugie in cui hanno vissuto negli ultimi anni. Nello specifico, i due ragazzi hanno confessato di non essere mai stati fidanzati. La loro èsolamente una relazione di copertina architettata ad hoc dalle agenzie per cui lavoravano. Il pubblico, naturalmente, è rimasto scioccato da queste dichiarazioni. Il crollo dial GF VIP Per giorni non si è fatto altro che parlare didel GF VIP. I due concorrenti sono finiti al centro di una bufera mediatica a ...