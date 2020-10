Genoa, Preziosi: “Juventus-Napoli? Per me si doveva giocare, ma decide l’Asl” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Se ha ragione Agnelli o De Laurentiis? Io sono per giocare le partite in una normale condizione e mi sembra che quella del Napoli fosse una condizione normale“. Lo ha detto Enrico Preziosi, presidente del Genoa, durante la trasmissione “Tiki Taka – La Repubblica del pallone” condotto da Piero Chiambretti. “Può essere il segreto di Pulcinella, tutti quanti forse hanno capito che l’Asl sia stata sollecitata – ha aggiunto il numero uno rossoblu -. Però quando qualcuno che è sopra di te dice che non puoi fare una cosa, non puoi farla. Io l’Asl non l’ho contattata dopo le positività nel Genoa. Quello che è successo al Napoli fa capire che nonostante ci fosse un protocollo chiaro e ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “Se ha ragione Agnelli o De Laurentiis? Io sono perle partite in una normale condizione e mi sembra che quella delfosse una condizione normale“. Lo ha detto Enrico, presidente del, durante la trasmissione “Tiki Taka – La Repubblica del pallone” condotto da Piero Chiambretti. “Può essere il segreto di Pulcinella, tutti quanti forse hanno capito che l’Asl sia stata sollecitata – ha aggiunto il numero uno rossoblu -. Però quando qualcuno che è sopra di te dice che non puoi fare una cosa, non puoi farla. Io l’Asl non l’ho contattata dopo le positività nel. Quello che è successo alfa capire che nonostante ci fosse un protocollo chiaro e ...

