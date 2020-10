Flash News del 6 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 ottobre 2020) Stretta del Governo, dopo la tendenza da alcune settimane della crescita dei contagi da Coronavirus. Focolai in tutta Italia e aumento dei ricoveri nelle terapie intensive. Nuovo record di contagi in Campania, dove c’è una proposta per le chiusure anticipate dei locali. Sul fronte scuola, notizie più rassicuranti: i primi numeri segnalano un impatto basso;Questa mattina è stato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ad illustrare in Parlamento le nuove regole anti contagio: l’obbligo in tutto il Paese della mascherina anche all’aperto e limiti a feste e balli. Il Ministro avverte “l’Italia sta meglio di altri Paesi, ma non facciamoci illusioni perché non siamo fuori pericolo“;Anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, stamane ha ribadito “La battaglia contro il Covid-19 non è vinta. ...