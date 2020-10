Fatture false, indagati patron di ‘Made in Sud’ (Di martedì 6 ottobre 2020) I patron di Made in Sud risultano indagati per un giro di Fatture false. Le indagini degli inquirenti sui presunti reati fiscali. I patron del fortunato programma Made in Sud risultano indagati per un giro di Fatture false. Sarebbero venti le persone nel registro degli indagati nell’indagine su una serie di presunti reati fiscali. Fatture false, indagati i patron di Made in Sud Nella giornata del 6 ottobre le autorità hanno proceduto con perquisizioni nei confronti di otto soggetti tra i quali i patron della trasmissione televisiva Made in Sud. L’operazione sarebbe collegata ad un’altra operazione, condotta dalla ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 ottobre 2020) Idi Made in Sud risultanoper un giro di. Le indagini degli inquirenti sui presunti reati fiscali. Idel fortunato programma Made in Sud risultanoper un giro di. Sarebbero venti le persone nel registro deglinell’indagine su una serie di presunti reati fiscali.di Made in Sud Nella giornata del 6 ottobre le autorità hanno proceduto con perquisizioni nei confronti di otto soggetti tra i quali idella trasmissione televisiva Made in Sud. L’operazione sarebbe collegata ad un’altra operazione, condotta dalla ...

