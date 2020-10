Elisabetta Gregoraci riceve una lettera da Flavio Briatore (Di martedì 6 ottobre 2020) Durante la puntata della scorsa sera, Elisabetta Gregoraci si è ritrovata a riflettere sul suo rapporto con Flavio Briatore. L’imprenditore ha deciso di sorprendere l’ex moglie con una lettera Nella puntata andata andata in onda ieri sera, al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è stata sorpresa dall’ex marito Flavio Briatore con una lettera. Dopo mesi e mesi di commenti ironici e dichiarazioni accusatorie, finalmente sembra che l’imprenditore abbia deciso di donare una sorta di “ramo d’ulivo” all’ex moglie, in modo da porre fine alla guerriglia. In seguito a ciò, la Gregoraci è stata chiamata nella Mistery Room in modo da ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Durante la puntata della scorsa sera,si è ritrovata a riflettere sul suo rapporto con. L’imprenditore ha deciso di sorprendere l’ex moglie con unaNella puntata andata andata in onda ieri sera, al Grande Fratello Vip,è stata sorpresa dall’ex maritocon una. Dopo mesi e mesi di commenti ironici e dichiarazioni accusatorie, finalmente sembra che l’imprenditore abbia deciso di donare una sorta di “ramo d’ulivo” all’ex moglie, in modo da porre fine alla guerriglia. In seguito a ciò, laè stata chiamata nella Mistery Room in modo da ...

