Covid | “Bus sovraffollati a Salerno | rischio fallimento anno scolastico” 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il trasporto pubblico in provincia dinon è organizzato per garantire gli spostamenti in sicurezza degli studenti; gli automezzi, nelle ore di punta degli orari scolastici sono sempre, non viene garantito il distanziamento sociale e risulta assente ogni forma di controllo anti-19 sui passeggeri”. E’ dura la lettera del Coordinamento dei Consigli di Istituti diinviata a Governatore, Prefetto, Asl, Provveditorato Provincia e Comune. Il portavoce Almerico Ippoliti continua: “Questa disorganizzazione del trasporto pubblico, su gomma, potrebbe provocare l’aumento dei contagi e, quindi, la chiusura delle scuole ed ildell’scolastico ...