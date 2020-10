Cdp: autostrade, rete, pagamenti... La pericolosa china del gigantismo (Di martedì 6 ottobre 2020) Terna, Ansaldo, Poste, Telecom, Eni, Leonardo: non è l’elenco della spesa di qualche tycoon d’oltreoceano, ma una piccolissima rappresentanza di aziende che hanno in comune un unico denominatore, Cdp. Tre lettere che gli italiani hanno imparato a conoscere rapidamente. Tre lettere che sono diventate protagoniste di ogni trattativa, di ogni vicissitudine del mondo economico e che oggi sono al centro del dibattito in modo sempre più continuo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 6 ottobre 2020) Terna, Ansaldo, Poste, Telecom, Eni, Leonardo: non è l’elenco della spesa di qualche tycoon d’oltreoceano, ma una piccolissima rappresentanza di aziende che hanno in comune un unico denominatore, Cdp. Tre lettere che gli italiani hanno imparato a conoscere rapidamente. Tre lettere che sono diventate protagoniste di ogni trattativa, di ogni vicissitudine del mondo economico e che oggi sono al centro del dibattito in modo sempre più continuo. Segui su affaritaliani.it

