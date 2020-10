Camera:Fiano,41 deputati maggioranza quarantena fiduciaria (Di martedì 6 ottobre 2020) Notizia con titolo corretto, ANSA, - ROMA, 06 OTT - Sono 41 i deputati di maggioranza che sono in quarantena fiduciaria e che, pur negativi al Covid, non hanno potuto partecipare alla seduta di oggi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) Notizia con titolo corretto, ANSA, - ROMA, 06 OTT - Sono 41 idiche sono ine che, pur negativi al Covid, non hanno potuto partecipare alla seduta di oggi ...

I deputati del Pd in quarantena fiduciaria, ha riferito in aula Emanuele Fiano, sono 21, quelli di M5s 14, 5 di Iv, uno di Leu. Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi ha tuttavia sottolineato che ...

Fiano: «Mancanza numero legale? Verificare assenze Covid»

La mancanza del numero legale è un problema politico della maggioranza, però bisogna verificare le assenza causa Covid. Ci sono persone rimaste a casa su richiesta dei ...

