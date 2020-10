Brescia | Del Neri verso l' esonero dopo due giornate | pronto a tornare Lopez

(Di martedì 6 ottobre 2020)solo duedi campionato in serie B si vail primo cambio in panchina. Avia Gigi Del: Cellino richiamerà Diegoche è ancora sotto contratto e che aveva ...

Il numero 1 del Brescia non ha ancora parlato con Delneri, con il quale aveva avuto uno scambio di opinioni sulle sostituzioni effettuate nell'ultima partita, ma in mattinata il responsabile dell ...(ANSA) - BRESCIA, 06 OTT - Dopo due giornate di campionato in serie B si va verso il primo cambio in panchina. A Brescia via Gigi Delneri: Cellino richiamerà Diego Lopez che è ancora sotto contratto e ...