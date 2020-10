Atalanta | tre mesi di stop per Caldara Infortunio al tendine rotuleo | deve operarsi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il difensore di Scanzo dovrà sottoporsi a un intervento e resterà fermo per almeno due-tre

Gazzetta_it : #Caldara si fa male: infortunio al tendine rotuleo, tre mesi di stop #Atalanta #SerieA - OptaPaolo : 4 - L'#Atalanta è la prima squadra nella storia della #SerieA a segnare almeno 4 reti in ciascuna delle prima tre g… - OptaPaolo : 13 - L'#Atalanta è la prima squadra dal Milan nel 1972/73 a realizzare almeno 13 reti nelle prime tre partite di un… - BluLikeSky : Cmq...se dopo il TENTATO OMICIDIO attuato dal @GenoaCFC ce la caviamo con soli tre positivi (Zielinski,Elmas e Rrah… - Achraf_Hakimi2 : #Atalanta , #Caldara ko: fuori tre mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta tre

Stop per Mattia Caldara. Il difensore dell’Atalanta ha una lesione parziale al tendine rotuleo sinistro e dovrà sottoporsi a un intervento, secondo le prime informazioni, dovrà restare fermo per ...Mattia Caldara è nuovamente costretto a fermarsi. E non è un infortunio di poco conto, tanto che il suo rientro sui campi da gioco dovrebbe avvenire soltanto il prossimo anno, all’inizio del 2021.