AS Roma, ok Consob a prospetto. OPA dal 9 ottobre (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’OPA sulla AS Roma partirà il prossimo 9 ottobre. La Consob ha approvato il prospetto dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (OPA) totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments che offre 0,1165 euro in contanti per ciascuna azione ordinaria, con un esborso massimo di 9.834.205 euro. L’operazione terminerà il 29 ottobre, salvo proroghe. Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’OPA sulla ASpartirà il prossimo 9. Laha approvato ildell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (OPA) totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments che offre 0,1165 euro in contanti per ciascuna azione ordinaria, con un esborso massimo di 9.834.205 euro. L’operazione terminerà il 29, salvo proroghe.

