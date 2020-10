Amazon sta regalando un buono sconto di 5 euro: ecco come averlo subito (Di martedì 6 ottobre 2020) Ritorna la promozione di Amazon che consente ad alcuni abbonati Prime di ottenere un buono sconto da 5 euro. L'iniziativa è valida fino al 2 ottobre 2020 con l'ascolto di un brano su Amazon Music ed è perfetta in vista dell'arrivo dell'Amazon Prime Day, del Black Friday e del Cyber Monday. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 6 ottobre 2020) Ritorna la promozione diche consente ad alcuni abbonati Prime di ottenere unda 5. L'iniziativa è valida fino al 2 ottobre 2020 con l'ascolto di un brano suMusic ed è perfetta in vista dell'arrivo dell'Prime Day, del Black Friday e del Cyber Monday. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

grumpyvaler : Il bello è che questa costa 1700€ su Amazon, quella che sto prendendo io sta tipo a 550€ usata, più tutti gli acces… - dukeonyx57 : @fettonejr @FlavioMTassotti Favorisce la depressione.. A chi la volevi dare sta squadra? A Bill Gates o AL padrone… - n9ve2 : @Datafriedkin ...al suo posto avrei fatto la stessa cosa. Mi hai umiliato per un anno, punito per una battuta, non… - _JokerRoses_ : Ho appena ordinato l’album dei 17 ........ ci sono cascata di nuovo perché Wonwoo ha questo effetto su di me e il p… - astaniscia86 : #Instagram a forza di emulare #Pinterest ed #Amazon sta diventando una piattaforma #ecommerce. La funzione Shopping… -