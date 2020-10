Una Vita, anticipazioni 5 ottobre: Emilio in difficoltà (Di lunedì 5 ottobre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 5 ottobre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15? Emilio continua a essere ricattato da Copernico Ledesma, per un vecchio conto in sospeso del passato. Cinta non sa ancora tutta la (tragica) storia, che riguarda Camino. Ma capisce che qualcosa non va… Emilio sembra ormai rassegnato al matrimonio con la figlia di Ledesma, che è arrivato ad AcaciasArticolo completo: Una Vita, anticipazioni 5 ottobre: Emilio in difficoltà dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020)“Una”, puntata del 52020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15?continua a essere ricattato da Copernico Ledesma, per un vecchio conto in sospeso del passato. Cinta non sa ancora tutta la (tragica) storia, che riguarda Camino. Ma capisce che qualcosa non va…sembra ormai rassegnato al matrimonio con la figlia di Ledesma, che è arrivato ad AcaciasArticolo completo: Unain difficoltà dal blog SoloDonna

Advertising

angelomangiante : Sandro Piccinini è sempre il Top. Un fuoriclasse. Da una vita. @SkySport - juventusfc : Andrea Agnelli: «Credo che il protocollo stilato dalla Federazione sia un buon documento, che deve essere aggiornat… - riotta : Non conoscevo la cantante @Elodiedipa e me ne scuso, ma ascolterò la sua musica dopo avere letto la straordinaria i… - AuserNazionale : RT @cgilnazionale: Oggi abbiamo perso una donna straordinaria, una compagna che ha combattuto un’intera vita per la libertà, la democrazia,… - iceeke65 : RT @EleLe08: Ci sono imbecilli che credono davvero che una mascherina cinese da 0.50 cent gli salverà la vita ?????? -