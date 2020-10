Tommaso Zorzi spara a zero sugli autori del GF Vip | scatta la censura

Leggi su chedonna

(Di lunedì 5 ottobre 2020)ha minacciato di abbandonare, di nuovo, il GF Vip, scagliandosi contro gli. Loro lo hannoto e rimproverato.ha di nuovo minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip in quanto, come già ammesso negli scorsi giorni, non è affatto contento del trattamento che glihanno riservato al … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it