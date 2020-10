Squalifica per Patrizia De Blanck? “Ha detto froc*o, deve uscire!”, ex gieffino la difende (Di lunedì 5 ottobre 2020) Patrizia De Blanck a rischio Squalifica? Si avvicina la nuova puntata del Grande Fratello Vip e per la terza volta si prospetta un’uscita dal reality per un concorrente a causa di una affermazione infelice pronunciata in questo caso dalla contessa proprio nella giornata di domenica. Dopo Fausto Leali e Denis Dosio, anche Patrizia De Blanck... L'articolo Squalifica per Patrizia De Blanck? “Ha detto froc*o, deve uscire!”, ex gieffino la difende proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 ottobre 2020)Dea rischio? Si avvicina la nuova puntata del Grande Fratello Vip e per la terza volta si prospetta un’uscita dal reality per un concorrente a causa di una affermazione infelice pronunciata in questo caso dalla contessa proprio nella giornata di domenica. Dopo Fausto Leali e Denis Dosio, ancheDe... L'articoloperDe? “Hauscire!”, exlaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Mi dispiace davvero tanto per Denis. Vittima di un regolamento obsoleto rimasto ancorato a 20 anni fa. Una bestemmi… - giuly_ferrari : @GrandeFratello squalifica per tommaso che ha aperto la porta rossa - Frances07297662 : Quindi ricapitolando la Patty a rischio squalifica per aver detto fr*cio, Zorzi idem con patate per aver aperto la… - ValentinaDiVita : @AGuyFromItaly Ma per favore dai... aprire la 2 porta rossa è da squalifica non la prima informatevi - Anna_stella88 : Io spero davvero che stasera la contessa venga squalifica...e non voglio nemmeno sentire 'ma per noi anziani non h… -