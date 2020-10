Scaricare App Immuni | segno di responsabilità e altruismo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Era già previsto che avremmo dovuto affrontare una nuova difficile stagione per la pandemia da Covid-19. Che non avremmo dovuto abbandonare comportamenti protettivi a tutela di ognuno e nell’interesse della collettività. Che sarebbero stati auspicabili atteggiamenti di responsabilità da parte di tutti. Perché il coronavirus è sempre tra noi con le sue drammatiche conseguenze.Appena “si sono riaperti i varchi nelle nostre trincee di protezione” è ripresa una diffusione che in alcuni territori, in particolare, sembra ritornata inarrestabile. Aumentati i contagi e i ricoveri. Una imprudente combinazione tra la sottovalutazione e il desiderio di tornare in tutti i modi alla normalità. Una rimozione mista alla presunzione di semplificare un fenomeno decisamente complesso.Pertanto, è doveroso – prima di tutto ...