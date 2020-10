Roma, esplosione nella notte: ladri fanno saltare in aria la cassa continua dell’Ipercarni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Paura nella notte a Roma, dove un forte boato ha svegliato i residenti di via Ugo Ojetti, nel quartiere Monte Sacro. Il rumore è stato provocato dall’esplosione della cassa continua del supermercato Ipercarni. A provocarla sembrerebbe essere stata una banda di ladri che, con l’intento di asportare il denaro, ha fatto letteralmente saltare in aria la cassa continua. Il pesantissimo sportello di metallo blindato è volato a diversi metri di distanza, finendo contro un’auto parcheggiata dall’altro lato della strada. Roma, esplosione nella notte: ladri fanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Paura, dove un forte boato ha svegliato i residenti di via Ugo Ojetti, nel quartiere Monte Sacro. Il rumore è stato provocato dall’delladel supermercato Ipercarni. A provocarla sembrerebbe essere stata una banda diche, con l’intento di asportare il denaro, ha fatto letteralmenteinla. Il pesantissimo sportello di metallo blindato è volato a diversi metri di distanza, finendo contro un’auto parcheggiata dall’altro lato della strada....

Profilo3Marco : RT @CorriereCitta: Roma, esplosione nella notte: ladri fanno saltare in aria la cassa continua dell’Ipercarni - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, esplosione nella notte: ladri fanno saltare in aria la cassa continua dell’Ipercarni - CorriereCitta : Roma, esplosione nella notte: ladri fanno saltare in aria la cassa continua dell’Ipercarni - Diabolik1908 : @marco22426278 @MarcoBarzaghi La discontinuità di naingolan assolutamente si. L'esplosione di zaniolo non potevo,… -