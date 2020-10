Piazza Affari avanti tutta con gli altri Eurolistiniì (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ottima giornata per Piazza Affari e gli altri Listini europei, che avanzano di buon passo, aspettando una partenza positiva di Wall Street, dopo la notizia delle possibili dimissioni di Trump dall’ospedale. Ad alimentare gli acquisti in Europa anche il dato del PMi dei servizi, sceso meno delle attese, mentre in USA si scommette di nuovo sul piano di stimoli all’esame del Congresso. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,176. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,77%. Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte avanza dello 0,82%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,85%, denaro a Parigi, che registra un rialzo dello 0,90%. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ottima giornata pere gliListini europei, che avanzano di buon passo, aspettando una partenza positiva di Wall Street, dopo la notizia delle possibili dimissioni di Trump dall’ospedale. Ad alimentare gli acquisti in Europa anche il dato del PMi dei servizi, sceso meno delle attese, mentre in USA si scommette di nuovo sul piano di stimoli all’esame del Congresso. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,176. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,77%. Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte avanza dello 0,82%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,85%, denaro a Parigi, che registra un rialzo dello 0,90%. ...

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari Europa in rialzo dopo miglioramento salute Trump, a Milano soffre Bper con aumento capitale Il Sole 24 ORE Banco BPM cala, vola Poste Italiane. Quali effetti da deal Nexi?

Banco BPM e Poste Italiane imboccano sentieri opposti dopo l'annuncio delle nozze tra Nexi e Sia. Focus analisti sui benefici per i due gruppi.

