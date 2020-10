Non seminate il terrore. Sul Covid arriva la fucilata di Bassetti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Matteo Bassetti è il primario di Malattie Infettive al San Martino di Genova. Intervistato da Radio Radio spiega perché le mascherine sono utili ma vanno consigliate senza seminare il terrore tra gli italiani. "La malattia è in circolazione - spiega Bassetti - ma con 55.000 positivi abbiamo 250 persone in terapia intensiva. Si tratta dello 0,5 % mentre a marzo eravamo al 5%. Ormai siamo stabili anche sui casi con circa il 2% dei tamponi positivi. Questo vuol dire che il virus circola ma sempre con la stessa percentuale. Chiaro che al crescere dei tamponi crescono i positivi. Lo stato d'emergenza è utile se serve a sveltire la burocrazia ma dev'essere chiaramente detto che non siamo più alla diffusione che c'era a marzo". Sul tema mascherine Bassetti non ha dubbi: ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Matteoè il primario di Malattie Infettive al San Martino di Genova. Intervistato da Radio Radio spiega perché le mascherine sono utili ma vanno consigliate senza seminare iltra gli italiani. "La malattia è in circolazione - spiega- ma con 55.000 positivi abbiamo 250 persone in terapia intensiva. Si tratta dello 0,5 % mentre a marzo eravamo al 5%. Ormai siamo stabili anche sui casi con circa il 2% dei tamponi positivi. Questo vuol dire che il virus circola ma sempre con la stessa percentuale. Chiaro che al crescere dei tamponi crescono i positivi. Lo stato d'emergenza è utile se serve a sveltire la burocrazia ma dev'essere chiaramente detto che non siamo più alla diffusione che c'era a marzo". Sul tema mascherinenon ha dubbi: ...

Advertising

AntonioMariaF19 : RT @tempoweb: Non seminate il terrore. Sul Covid arriva la fucilata di Bassetti #matteobassetti #coronavirus #covid #mascherine https://t.… - Max79863712 : RT @tempoweb: Non seminate il terrore. Sul Covid arriva la fucilata di Bassetti #matteobassetti #coronavirus #covid #mascherine https://t.… - DelgadoSveva : RT @tempoweb: Non seminate il terrore. Sul Covid arriva la fucilata di Bassetti #matteobassetti #coronavirus #covid #mascherine https://t.… - saryxs87 : RT @tempoweb: Non seminate il terrore. Sul Covid arriva la fucilata di Bassetti #matteobassetti #coronavirus #covid #mascherine https://t.… - IlCavaliere19 : RT @tempoweb: Non seminate il terrore. Sul Covid arriva la fucilata di Bassetti #matteobassetti #coronavirus #covid #mascherine https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Non seminate Non seminate il terrore. Sul Covid arriva la fucilata di Bassetti Il Tempo Sfascia il bar e semina il panico: un 43enne arrestato a Caluso

È stato necessario l’intervento di quattro carabinieri per riuscire a bloccarlo. L’uomo non è nuovo a episodi del genere, decine di persone terrorizzate ...

Fratelli tutti enciclica Papa Francesco, “amicizia sociale” per mondo malato

Fratelli tutti enciclica Papa Francesco, “amicizia sociale” per mondo malato Arrivare ad “una governance globale per le migrazioni ...

È stato necessario l’intervento di quattro carabinieri per riuscire a bloccarlo. L’uomo non è nuovo a episodi del genere, decine di persone terrorizzate ...Fratelli tutti enciclica Papa Francesco, “amicizia sociale” per mondo malato Arrivare ad “una governance globale per le migrazioni ...