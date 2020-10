Messico: almeno sei morti per la tempesta Gamma, inondazioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - CITTA DEL Messico, 05 OTT - almeno sei persone sono morte e migliaia sono state costrette a lasciare le loro case a causa della tempesta tropicale Gamma, che ha innescato inondazioni e frane ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - CITTA DEL, 05 OTT -sei persone sono morte e migliaia sono state costrette a lasciare le loro case a causa dellatropicale, che ha innescatoe frane ...

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 05 OTT - Almeno sei persone sono morte e migliaia sono state costrette a lasciare le loro case a causa della ...

