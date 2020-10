MAXXI: domani alle 19 Michele Masneri presenta “Steve Jobs non abita più qui” (Di lunedì 5 ottobre 2020) MAXXI Gli appuntamenti della settimana Martedì 6 ottobre, ore 19: Michele Masneri con Camilla Baresani e Andrea Minuz presenta il suo ultimo libro “Steve Jobs non abita più qui” Auditoriumdel MAXXI – ingresso libero fino a esaurimento posti Mercoledì 7 ottobre, ore 19: Luciano Floridi presenta il volume “Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica” Giovedì 8 ottobre, ore 18: talk con Giovanni Gastel e Davide Rondoni “Dare del tu alla bellezza” www.MAXXI.art domani alle ore 19, l’incontro con Michele ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020)Gli appuntamenti della settimana Martedì 6 ottobre, ore 19:con Camilla Baresani e Andrea Minuzil suo ultimo libro “Stevenonpiù qui” Auditoriumdel– ingresso libero fino a esaurimento posti Mercoledì 7 ottobre, ore 19: Luciano Floridiil volume “Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica” Giovedì 8 ottobre, ore 18: talk con Giovanni Gastel e Davide Rondoni “Dare del tu alla bellezza” www..artore 19, l’incontro con...

Davide Paterna (Open City Roma) all'Adnkronos: "Riportiamo l'eco del Climate Change nel campo dell'urbanistica. Ora raccogliere allarme scienziati sotto la spinta della pandemia" ...

