Maltempo | Coldiretti | centinaia di pecore e capre affogate | travolte dalla furia delle acque

(Di lunedì 5 ottobre 2020)di, raccolti di castagne distrutti, serre divelte, verdure e ortaggi sepolti dal fango, alveari devastatitempesta, mucche bloccate in alpeggio, frutteti e coltivazioni distrutti, cascine isolate, campi di riso in raccolta allagati, frane nei terreni, strade rurali interrotte e ponti impraticabili. E’ quanto emerge dal bilancio tracciatosugli effetti dell’ondata diche ha colpito duramente le campagne del nord Italia in Val d’Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia facendo esondare fiumi con frane e smottamenti diffusi con oltre 300 milioni di danni ...

greencityit : Clima: raddoppiate le tempeste d’inizio autunno (+92%): Coldiretti: 'Il maltempo ha colpito le campagne dove è in p… - QdSit : Un disastro per l'agricoltura italiana : serre divelte, frutteti abbattuti e stalle evacuate, interi greggi dispers… - alcinx : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: greggi disperse e risaie allagate, mln danni - mapivi63 : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: greggi disperse e risaie allagate, mln danni - coldiretti : Maltempo, Coldiretti: greggi disperse e risaie allagate, mln danni -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Coldiretti

Quotidiano di Sicilia

Coldiretti: "Il maltempo ha colpito le campagne dove è in pieno svolgimento non solo la vendemmia ma anche la raccolta di mele, pere e sta iniziando quella delle olive e del riso". "In questo inizio ...La paura del Covid-19 e il maltempo penalizzano la celebrazione di San Francesco. Proteste per alcune zone prive delle bancarelle ...