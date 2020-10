Lecce | ecco Dermaku dal Parma

Advertising

(ANSA) - LECCE, 05 OTT - Kastriot Dermaku, classe 1992, è un nuovo giocatore del Lecce. Il difensore albanese arriva dal Parma in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei giallorossi ...Terzino sinistro ma abile in entrambe le fasi, ha giocato nel Lecce collezionando 8 presenze anche in Serie A. La freccia argento che serviva ai Lupi? Di seguito il comunicato ufficiale della società ...