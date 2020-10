Juventus Esuberi: De Sciglio e Douglas Costa dicono addio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi 5 Ottobre 2020 è arrivata l’ufficialità dell’addio dei due ex bianconeri per far posto a Federico Chiesa. Dall’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina Juventina i due calciatori hanno da subito capito che per loro non ci sarebbe stato spazio. Il primo a salutare la Juve è stato Higuain, poi è toccato a Rugani tutti e due ormai fuori dalle preferenze del nuovo allenatore. Leggi anche: Juventus, Rugani al Rennes in prestito secco De Sciglio e Douglas Costa: addio Juventus Dopo Daniele Rugani, accasatosi al Rennes, la Juventus si appresta a salutare un altro difensore, sempre destinato alla Ligue 1: Mattia De Sciglio è in partenza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi 5 Ottobre 2020 è arrivata l’ufficialità dell’dei due ex bianconeri per far posto a Federico Chiesa. Dall’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina Juventina i due calciatori hanno da subito capito che per loro non ci sarebbe stato spazio. Il primo a salutare la Juve è stato Higuain, poi è toccato a Rugani tutti e due ormai fuori dalle preferenze del nuovo allenatore. Leggi anche:, Rugani al Rennes in prestito secco DeDopo Daniele Rugani, accasatosi al Rennes, lasi appresta a salutare un altro difensore, sempre destinato alla Ligue 1: Mattia Deè in partenza ...

