Juve-Napoli, Galli su La7: “E’ la morte dello sport. Non si può entrare in trattative sulla decisione di un’autorità superiore come l’Asl” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “La vicenda Juve-Napoli è la morte dello sport. Se una squadra non può arrivare a giocare perché è bloccata da una decisione che comporta addirittura una denuncia penale dei singoli, allora è chiaro che la questione è di forza maggiore e dovrebbe essere chiusa qui. E non si può entrare in trattative rispetto a una decisione della Asl, abbiate pazienza”. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira” (La7) da Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, sul caso Juve-Napoli, coi calciatori della squadra partenopea bloccati dalla Asl e quelli bianconeri scesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) “La vicendaè la. Se una squadra non può arrivare a giocare perché è bloccata da unache comporta addirittura una denuncia penale dei singoli, allora è chiaro che la questione è di forza maggiore e dovrebbe essere chiusa qui. E non si puòinrispetto a unadella Asl, abbiate pazienza”. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira” (La7) da Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, sul caso, coi calciatori della squadra partenopea bloccati dalla Asl e quelli bianconeri scesi ...

