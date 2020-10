“Guadagno troppo, abbassatemi lo stipendio”: l’insolita richiesta della conduttrice (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una famosa conduttrice televisiva della Bbc ha fatto un’insolita richiesta che ha stupito tutti. Stiamo parlando di Zoe Ball, volto noto dello show radiofonico britannico “Breakfast Show” e “Strictly it takes two”. La conduttrice è famosa anche per aver presentato lo spettacolo per bambini anni ’90 “Live & Kicking” dal 1996 al 1999 insieme a Jamie Theakston. Ma non solo, la Ball è stata anche concorrente del contest “Strictly Come Dancing” classificandosi al terzo posto. Nelle edizioni successive, quella del 2011 e quella del 2015, ne è stata ospite. Figlia del presentatore televisivo Johnny Ball ha una lunga carriera alle spalle e ad oggi risulterebbe una delle conduttrici più pagate. Dal 2019 Zoe Ball ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una famosatelevisivaBbc ha fatto un’insolitache ha stupito tutti. Stiamo parlando di Zoe Ball, volto noto dello show radiofonico britannico “Breakfast Show” e “Strictly it takes two”. Laè famosa anche per aver presentato lo spettacolo per bambini anni ’90 “Live & Kicking” dal 1996 al 1999 insieme a Jamie Theakston. Ma non solo, la Ball è stata anche concorrente del contest “Strictly Come Dancing” classificandosi al terzo posto. Nelle edizioni successive, quella del 2011 e quella del 2015, ne è stata ospite. Figlia del presentatore televisivo Johnny Ball ha una lunga carriera alle spalle e ad oggi risulterebbe una delle conduttrici più pagate. Dal 2019 Zoe Ball ...

