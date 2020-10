«Grande Fratello Vip» | Patrizia De Blanck a rischio squalifica

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Quanta attenzione si debba prestare ad ogni parola che esca dalla propria bocca, ancora, sembra non essere chiaro a tante persone in tv. Non a Fausto Leali né a Patrizia De Blanck. La Contessa, protagonista dello stesso Grande Fratello Vip nel quale si è sentito il cantante tessere un’apologia di Benito Mussolini, ha pensato bene di alzarsi una mattina, domenica, e lamentarsi della propria voce. «Ho la voce del gay, del frocio. Senti che voce mi è venuta», ha detto la spettinata De Blanck, insistendo sulla mutazione del proprio timbro vocale. «Patrizia, Patrizia non si dice», ha cercato di spiegarle Tommaso Zorzi, ma la bonaria polemica sollevata dal coinquilino non ha sortito alcun effetto. https://twitter.com/robymallo/status/1312700442263126017

