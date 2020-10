Giuseppe Conte: “Nell’attuale Governo mi trovo meglio rispetto al primo” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Questa esperienza di Governo è più consona alla mia esperienza personale e culturale, sono più a mio agio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso di un’intervista a Settestorie, su Rai Uno, in cui il presidente del consiglio ha messo a confronto l’attuale esecutivo formato da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico insieme ad altre forze di sinistra e il Conte I in cui al fianco dei grillini c’era la Lega di Matteo Salvini: “In un elettorato più a sinistra ho più sostenitori ma a volte anche persone che dicono di aver votato a destra mi dicono che mi rispettano e mi apprezzano”. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Questa esperienza diè più consona alla mia esperienza personale e culturale, sono più a mio agio”. Lo ha detto il premiernel corso di un’intervista a Settestorie, su Rai Uno, in cui il presidente del consiglio ha messo a confronto l’attuale esecutivo formato da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico insieme ad altre forze di sinistra e ilI in cui al fianco dei grillini c’era la Lega di Matteo Salvini: “In un elettorato più a sinistra ho più sostenitori ma a volte anche persone che dicono di aver votato a destra mi dicono che mi rispettano e mi apprezzano”.

