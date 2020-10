Ghost of Tsushima Legends: ecco la data di uscita (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sucker Punch ha rivelato la data di uscita di Ghost of Tsushima Legends. Tutti i dettagli sul multiplayer, New Game+ e molto altro La modalità multiplayer di Ghost of Tsushima arriverà tra poco. Sucker Punch ha infatti svelato la data di uscita dell’inedita modalità multiplayer Ghost of Tsushima Legends. In concomitanza con il DLC gratuito ispirato dal folklore giapponese arriverà anche l’update 1.1. Quest’ultimo permetterà di rigiocare l’intero gioco mantenendo tutti i progressi nella modalità New Game+. Inoltre sarà possibile gestire l’equipaggiamento attraverso dei preset e saranno presenti nuovi ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sucker Punch ha rivelato ladidiof. Tutti i dettagli sul multiplayer, New Game+ e molto altro La modalità multiplayer diofarriverà tra poco. Sucker Punch ha infatti svelato ladidell’inedita modalità multiplayerof. In concomitanza con il DLC gratuito ispirato dal folklore giapponese arriverà anche l’update 1.1. Quest’ultimo permetterà di rigiocare l’intero gioco mantenendo tutti i progressi nella modalità New Game+. Inoltre sarà possibile gestire l’equipaggiamento attraverso dei preset e saranno presenti nuovi ...

