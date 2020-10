GF Vip, la sorella di Adua Del Vesco contro Zorzi: “Le bugie hanno le gambe corte” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nuovi elementi rendono sempre più misteriosa la posizione di Adua Del Vesco al GF Vip, dopo l’esplosione del caso Massimiliano Morra. A venire in suo soccorso stavolta è la sorella di Adua, Francesca Cannavò, che a Live Non è la D’Urso porta una differente versione dei fatti rispetto a quelli raccontati da Tommaso Zorzi. la stessa Adua nell’ultima puntata del reality ha negato e respinto le accuse, dichiarando di non aver mai definito Morra “gay”. La lettera di Francesca Cannavò Il caso è nato la scorsa settimana, quando si ipotizzava che Adua Del Vesco avesse detto a Dayane Mello che Massimiliano Morra sarebbe gay. In seguito anche Tommaso Zorzi, nel ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nuovi elementi rendono sempre più misteriosa la posizione diDelal GF Vip, dopo l’esplosione del caso Massimiliano Morra. A venire in suo soccorso stavolta è ladi, Francesca Cannavò, che a Live Non è la D’Urso porta una differente versione dei fatti rispetto a quelli raccontati da Tommaso. la stessanell’ultima puntata del reality ha negato e respinto le accuse, dichiarando di non aver mai definito Morra “gay”. La lettera di Francesca Cannavò Il caso è nato la scorsa settimana, quando si ipotizzava cheDelavesse detto a Dayane Mello che Massimiliano Morra sarebbe gay. In seguito anche Tommaso, nel ...

allison_budi : non è che Adua,Tommaso e la sorella di Adua si sono organizzati tutti e 3 a tavolino prima di entrare nella casa d… - Anna_stella88 : E che cazzo ne sa la sorella di Adua di cosa succede in albergo, visto che ai vip, quando arrivano in albergo tre g… - zazoomblog : Tommaso Zorzi è tra i concorrenti del Gf Vip ma avete mai visto sua sorella? Sono legatissimi eccoli insieme -… - zazoomblog : “Due gocce d’acqua”. Bellissima e biondissima lei è la sorella di un ‘vippone’ del GF Vip - #gocce #d’acqua”.… - Ievantery : pensate di essere vip? Pt.2 belen rodríguez e la sorella mi hanno bloccata su instagram -