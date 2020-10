GF Vip, Adua Del Vesco sotto attacco: l’attrice crolla in lacrime (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la polemiche piovute su Adua Del Vesco, è lei stessa a vuotare il sacco raccontando tutta la verità. La concorrente del Grande Fratello Vip, nella diretta di questa sera, ha deciso di mettere le cose in chiaro dopo le accuse ricevute negli scorsi giorni. Al centro delle polemiche il suo giudizio su Massimiliano Morra e la sua presunta omosessualità. Adua Del Vesco al centro delle polemiche Adua Del Vesco è indubbiamente una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. La concorrente negli ultimi giorni è finita al centro di furiose polemiche dopo alcuni suoi atteggiamenti considerati subdoli e contraddittori. Tutto è cominciato quando alcune telecamere hanno ripreso l’attrice mentre, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la polemiche piovute suDel, è lei stessa a vuotare il sacco raccontando tutta la verità. La concorrente del Grande Fratello Vip, nella diretta di questa sera, ha deciso di mettere le cose in chiaro dopo le accuse ricevute negli scorsi giorni. Al centro delle polemiche il suo giudizio su Massimiliano Morra e la sua presunta omosessualità.Delal centro delle polemicheDelè indubbiamente una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. La concorrente negli ultimi giorni è finita al centro di furiose polemiche dopo alcuni suoi atteggiamenti considerati subdoli e contraddittori. Tutto è cominciato quando alcune telecamere hanno ripreso l’attrice mentre, ...

clikservernet : Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: “Io non sono omosessuale. La storia tra me e Adua non c’è mai stata, ma io… - Noovyis : (Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: “Io non sono omosessuale. La storia tra me e Adua non c’è mai stata, ma i… - ericabi_ : Vedo da poco il GF. Una domanda: ma chi cazzo è questa Adua? Vip? Ma chi la conosce? #GrandeFratelloVip - awalicious98 : Signorini non ha la percezione del pubblico vive nella sua bolla. Privilegia i suoi circoli vip perché vive di quel… - bizarredJackE : Adua e Massimiliano due semi vip che ci ammorbano con bugie di cui non ci frega nulla! #gdvip -