Genoa, Maran sorride: nessun positivo al Coronavirus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Torna il sereno al Genoa dopo i risultati dei nuovi tamponi. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ligure ha comunicato che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff. Il tecnico Maran può sorridere e cominciare a riprogrammare le sedute di allenamento. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) Torna il sereno aldopo i risultati dei nuovi tamponi. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ligure ha comunicato che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff. Il tecnicopuòre e cominciare a riprogrammare le sedute di allenamento. ITA Sport Press.

Advertising

SkySport : Genoa e Covid, Maran: 'Le precauzioni non sono bastate, i ragazzi ora stanno bene'. VIDEO - ItaSportPress : Genoa, Maran sorride: nessun positivo al Coronavirus - - sportli26181512 : Genoa, Maran: 'Fatto il possibile per evitare il contagio. Serve più attenzione': L'allenatore del Genoa, Rolando M… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Genoa, Maran: “Qualche dubbio sulla nostra prestazione a Napoli viene. Perché siamo partiti bene e poi siamo letteralmente… - junews24com : Maran: «Abbiamo seguito il protocollo, questo deve far alzare la tensione» -