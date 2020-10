Emergenza ma con “cautela”. E le multe saranno più salate (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le tre regole auree anti-Covid estese e potenziate: igiene delle mani, obbligo di mascherina anche all’aperto, distanziamento interpersonale, con la raccomandazione di uscire immediatamente dagli assembramenti che si dovessero formare. Non dovrebbe esserci molto di più, tra le nuove misure governative. Nessuna limitazione degli orari d’apertura della ristorazione o dei bar, nessun lockdown, neppure selettivo, per il momento. Solo multe più salate a chi non rispetta le regole, però, forse un tetto massimo consentito di partecipanti a feste private e … Continua L'articolo Emergenza ma con “cautela”. E le multe saranno più salate proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le tre regole auree anti-Covid estese e potenziate: igiene delle mani, obbligo di mascherina anche all’aperto, distanziamento interpersonale, con la raccomandazione di uscire immediatamente dagli assembramenti che si dovessero formare. Non dovrebbe esserci molto di più, tra le nuove misure governative. Nessuna limitazione degli orari d’apertura della ristorazione o dei bar, nessun lockdown, neppure selettivo, per il momento. Solopiùa chi non rispetta le regole, però, forse un tetto massimo consentito di partecipanti a feste private e … Continua L'articoloma con “cautela”. E lepiùproviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza con Fase 3: Livolsi, 'nuova visione economia con emergenza e Next generation Eu' Il Sannio Quotidiano Lavori alla rete di Teleriscaldamento in via De Gasperi, le modifiche alla circolazione

Quanto e come doniamo noi italiani?

ha stabilito di finanziare con oltre 3 milioni 732 mila euro, per andare incontro alle necessità della popolazione maggiormente esposta ai rischi economici e sociali e prodotti dall’emergenza ...Con questo risultato, l’Italia ... Tra questi infatti, il 38% non esclude di effettuare una donazione nei prossimi 12 mesi. L’emergenza Covid-19 ha confermato la solidarietà degli italiani: il 66% dei ...