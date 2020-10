Elisabetta II e l’amore segreto prima di diventare regina

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Da adolescente la futura regina Elisabetta II era cotta del granatiere Hugh FitzRoy, conte di Euston. La rivelazione arriva dai diari (postumi) di Lady Alathea Fitzalan Howard, che saranno pubblicati nel Regno Unito il prossimo 8 ottobre (titolo: The Windsor Diaries: A Childhood with the Princesses).