Danno erariale: cos’è, come funziona e quando cade in prescrizione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Danno erariale: cos’è, come funziona e quando cade in prescrizione Non è la prima volta che parliamo di tipologie di Danno, dato che il diritto italiano ne conosce più d’una. Solitamente se pensiamo alla parola “Danno”, ci vengono in mente casi pratici che riguardano incidenti stradali, violenze ed altri reati. Ma la legge prevede regole peculiari anche in materia di “Danno erariale“, ovvero di Danno prodotto nei confronti dello Stato, da cui consegue una specifica responsabilità. Vediamola più da vicino e facciamo luce sulla disciplina della prescrizione in materia. Se ti interessa saperne di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 5 ottobre 2020): cos’è,inNon è la prima volta che parliamo di tipologie di, dato che il diritto italiano ne conosce più d’una. Solitamente se pensiamo alla parola “”, ci vengono in mente casi pratici che riguardano incidenti stradali, violenze ed altri reati. Ma la legge prevede regole peculiari anche in materia di ““, ovvero diprodotto nei confronti dello Stato, da cui consegue una specifica responsabilità. Vediamola più da vicino e facciamo luce sulla disciplina dellain materia. Se ti interessa saperne di ...

GBruttini : @SammyLove70 @gbongiorno66 Il senso, per le poche parole permesse , era di non tralasciate di utilizzare TUTTI gli… - MPaperoga : RT @LucaGalizia: @AlbertoBagnai @Bobbio65M Se era solo una provocazione allora deve essere chiamato a rispondere di danno erariale per le s… - PaolaSimonin : RT @LucaGalizia: @AlbertoBagnai @Bobbio65M Se era solo una provocazione allora deve essere chiamato a rispondere di danno erariale per le s… - loren_ch : RT @LucaGalizia: @AlbertoBagnai @Bobbio65M Se era solo una provocazione allora deve essere chiamato a rispondere di danno erariale per le s… - irritatrix : @pdnetwork @nzingaretti E' colpa vostra, in uno Stato con un minimo di democrazia sareste scomparsi. Ed a questo ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Danno erariale SAN CARLO, DANNO ERARIALE DIETRO L'ANGOLO Cronache TV Boscochiaro, dubbi sulla corsa alle asfaltature

CAVARZERE «Asfaltature inutili e un semaforo tutto da capire». Il consigliere Emanuele Pasquali, della omonima lista civica, richiama l'amministrazione comunale accusandola di spreco di ...

Progetto Comune all’attacco sulle spese nei lavori pubblici

BARGA - Il riferimento è al consiglio comunale che si è svolto a Barga il 30 settembre scorso e il tema viene approfondito in un lungo comunicato stampa.

CAVARZERE «Asfaltature inutili e un semaforo tutto da capire». Il consigliere Emanuele Pasquali, della omonima lista civica, richiama l'amministrazione comunale accusandola di spreco di ...BARGA - Il riferimento è al consiglio comunale che si è svolto a Barga il 30 settembre scorso e il tema viene approfondito in un lungo comunicato stampa.