Dalla Spagna: Thomas, l’Arsenal va all-in con l’Atletico Madrid (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Arsenal ha deciso di andare all-in per Thomas Partey. A darne notizia è Cadena SER, secondo cui gli inglesi avrebbero già comunicato all’Atletico Madrid e a LaLiga la volontà di pagare la clausola di rescissione. Il valore della clausola del centrocampista ghanese classe ’93 si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Foto: twitter ufficiale Thomas L'articolo Dalla Spagna: Thomas, l’Arsenal va all-in con l’Atletico Madrid proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Arsenal ha deciso di andare all-in perPartey. A darne notizia è Cadena SER, secondo cui gli inglesi avrebbero già comunicato all’Atleticoe a LaLiga la volontà di pagare la clausola di rescissione. Il valore della clausola del centrocampista ghanese classe ’93 si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Foto: twitter ufficialeL'articolo, l’Arsenal va all-in con l’Atleticoproviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? Fronte cessioni ancora apparentemente bloccato per il Cagliari: #Despodov e #Bradaric hanno mercato,… - passionepremier : Clamoroso dalla Spagna! L’Arsenal pagherà la clausola di Thomas - TradingRoomRoma : Covid e prestiti bancari alle imprese nel primo semestre. La Francia, andata oltre l’80% di nuovi fidi, sta rientra… - genovesergio76 : Dalla Spagna: Ronaldo, nuove accuse di stupro? Mayorga e il test per la capacità mentale, cosa è successo - marticasa : Spoiler dalla Spagna per l'Italia: si può continuare a vivere benissimo indossando la mascherina per strada -