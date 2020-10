Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini: “Credo nel nostro amore” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini, sui social commenta la vicinanza tra il fidanzato e Dayane Mello al Grande Fratello Vip. Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini, condivide su Instagram un post pubblicato da Alba Parietti commentando la vicinanza tra il fidanzato e Dayane Mello. Francesco ha più volte ribadito di essere perdutamente innamorato … L'articolo Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini: “Credo nel nostro amore” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 ottobre 2020)di, sui social commenta la vicinanza tra il fidanzato e Dayane Mello al Grande Fratello Vip., ladi, condivide su Instagram un post pubblicato da Alba Parietti commentando la vicinanza tra il fidanzato e Dayane Mello.ha più volte ribadito di essere perdutamente innamorato … L'articolo: “Credo nelamore” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Skell182 : Cristina Tomasini donna fantastica comunque, ammirazione estrema per la sua compostezza e dignità #GFVIP - Novella_2000 : Oppini sempre più vicino a Dayane: la fidanzata gli lancia un avvertimento (FOTO) - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Come hanno reagito Cristina Tomasini e Dalila Mucederi, fidanzate rispettivamente con Francesco Oppini e M… - zedeffina88 : @AngyDeVincenzo Si chiama Cristina Tomasini, io le manderei una bella foto su Instagram ?? - blogtivvu : #GFVip, Francesco Oppini vicinissimo a Dayane Mello: la fidanzata Cristina Tomasini interviene (e non la prende ben… -