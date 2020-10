Covid, fine settimana di multe e controlli a Napoli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel primo fine settimana del mese di ottobre, ha ulteriormente rafforzato il dispositivo dei controlli sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV2. In totale, tra venerdi e domenica, sono state controllate su tutta la provincia 472 tra persone e attività commerciali, 28 le sanzioni complessive. Inoltre, come spesso succede, dai controlli anti Covid sono emerse anche situazioni illecite tipicamente d’interesse delle Fiamme Gialle. In particolare, i “Baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno sorpreso in via Partenope e denunciato un cittadino italiano alla guida della propria auto senza patente, mentre in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, nel primodel mese di ottobre, ha ulteriormente rafforzato il dispositivo deisul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV2. In totale, tra venerdi e domenica, sono state controllate su tutta la provincia 472 tra persone e attività commerciali, 28 le sanzioni complessive. Inoltre, come spesso succede, daiantisono emerse anche situazioni illecite tipicamente d’interesse delle Fiamme Gialle. In particolare, i “Baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno sorpreso in via Partenope e denunciato un cittadino italiano alla guida della propria auto senza patente, mentre in ...

