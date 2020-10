Ciciliano (Cts): “Il Napoli non poteva partire, la legge non è derogabile dal protocollo” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fabio Ciciliano, dirigente della Protezione Civile e membro del Comitato tecnico-scientifico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sul caso Juve–Napoli. La Asl fa le sue indagini con il contact tracing, emana i provvedimenti di quarantena per i casi positivi e di quarantena fiduciaria per i contatti stretti. Le Asl fanno il proprio lavoro: il problema si può riporre. La responsabilità della salute pubblica, collettiva, calcio compreso, non può esser decontestualizzata dalle norme primarie. La legge 74 del 15 di luglio sancisce i comportamenti da seguire in caso di positività e di isolamento fiduciario. Da lì non si può derogare: il protocollo del mondo del calcio non può derogare dalla vigilanza della Asl. Questo, il CTS, lo ha espresso chiaramente. La competenza ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fabio, dirigente della Protezione Civile e membro del Comitato tecnico-scientifico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sul caso Juve–. La Asl fa le sue indagini con il contact tracing, emana i provvedimenti di quarantena per i casi positivi e di quarantena fiduciaria per i contatti stretti. Le Asl fanno il proprio lavoro: il problema si può riporre. La responsabilità della salute pubblica, collettiva, calcio compreso, non può esser decontestualizzata dalle norme primarie. La74 del 15 di luglio sancisce i comportamenti da seguire in caso di positività e di isolamento fiduciario. Da lì non si può derogare: il protocollo del mondo del calcio non può derogare dalla vigilanza della Asl. Questo, il CTS, lo ha espresso chiaramente. La competenza ...

Advertising

Antonel57647553 : RT @napolista: Ciciliano (Cts): “Il Napoli non poteva partire, la legge non è derogabile dal protocollo” Il membro del Comitato tecnico-sci… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???#JuveNapoli, parla #Ciciliano (CTS): “Gli azzurri non potevano partire” - napolista : Ciciliano (Cts): “Il Napoli non poteva partire, la legge non è derogabile dal protocollo” Il membro del Comitato te… - carmi_ne : RT @D_Tirinnanzi: Ciciliano (Cts) dà nuovamente ragione all'Asl. A sensazione ne vedremo delle belle. - AlbertoFavilla : @Gazzetta_it Ciciliano,del CTS,dice giusto che la decisione sul Napoli calcio l'ha presa la ASL. Ma deve anche sape… -