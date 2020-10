Caduta Libera, 5 ottobre 2020: Simona Montalbetti (Video) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 5 ottobre 2020 Nella puntata del 5 ottobre 2020, si è confermata campionessa Simona Montalbetti, segretaria in una scuola di musica, nata a Varese ma residente in provincia di Como, sposata e con due figli. Simona è ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 5Nella puntata del 5, si è confermata campionessa, segretaria in una scuola di musica, nata a Varese ma residente in provincia di Como, sposata e con due figli.è ...

