Bonomi: 'Per quest'anno temiamo perdita Pil a doppia cifra' (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'temiamo purtroppo una perdita del Pil a doppia cifra'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso di un evento organizzato dall'Unione industriali di Varese. 'Sabato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'purtroppo unadel Pil a'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, nel corso di un evento organizzato dall'Unione industriali di Varese. 'Sabato ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Bonomi: 'Per quest'anno temiamo perdita Pil a doppia cifra' #PIL - meb : Molto interessante Bonomi a Confindustria: siamo d’accordo anche sulla parte sul Mes. Bene Patuanelli che valorizza… - Confindustria : #IlCoraggiodelFuturo 'Non si viaggia insieme per cambiare luogo. Si viaggia insieme per cambiare idea” È online la… - MarinoBruschini : RT @MediasetTgcom24: Bonomi: 'Per quest'anno temiamo perdita Pil a doppia cifra' #PIL - Leiiii01 : RT @MediasetTgcom24: Bonomi: 'Per quest'anno temiamo perdita Pil a doppia cifra' #PIL -