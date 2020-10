Aresgate, parla Tarallo: tutta la verità su Adua e Morra (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il caso Aresgate si infittisce sempre più di mistero e, nella casa, Adua de Vesco è combattuta ma, soprattutto, stanca di nascondere la verità e ha rivelato che, nella puntata di questa sera, dirà tutto quello che sa, confermando o meno l’omosessualità dell’ex, Massimiliano Morra. Intanto, a Non è l’Arena di Massimo Giletti, a tenere alta l’attenzione è Alberto Tarallo, ex dirigente dell’Ares Film, insieme a Teodosio Losito, sceneggiatore deceduto a causa di un suicidio, morte che ha decretato la fine dell’Agenzia. Tarallo, messo in mezzo proprio da Adua del Vesco e Massimiliano Morra e, in un secondo momento, anche da Gabriel Garko, è stato ospite di Massimo Giletti,a cui ha ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il casosi infittisce sempre più di mistero e, nella casa,de Vesco è combattuta ma, soprattutto, stanca di nascondere la verità e ha rivelato che, nella puntata di questa sera, dirà tutto quello che sa, confermando o meno l’omosessualità dell’ex, Massimiliano. Intanto, a Non è l’Arena di Massimo Giletti, a tenere alta l’attenzione è Alberto, ex dirigente dell’Ares Film, insieme a Teodosio Losito, sceneggiatore deceduto a causa di un suicidio, morte che ha decretato la fine dell’Agenzia., messo in mezzo proprio dadel Vesco e Massimilianoe, in un secondo momento, anche da Gabriel Garko, è stato ospite di Massimo Giletti,a cui ha ...

