Alba Parietti è preoccupata per il figlio Francesco deve sapere tutto su Dayane Mello

(Di lunedì 5 ottobre 2020)ha lanciato un appello al “Grande Fratello Vip”, perché èdel feeling che è nato tra suoOppini e, infatti, cresce l’intesa e per la modella potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Lachiede alla produzione di mostrare al, che tra le altre cose è fidanzato, alcuni video. Oppini ignora quello cheavrebbe detto agli altri concorrenti e in confessionale. La modella ha detto che sarebbe stato lui a fare il primo passo e ha parlato di un bigliettino dal contenuto misterioso che lascerebbe intendere qualcosa di compromettente.ha condiviso il suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Al Gf Vip non ci si annoia mai. I fan del noto reality show hanno di che parlare in questi giorni, dove dentro la casa sta succedendo di tutto ...