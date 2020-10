Addio a Carla Nespolo, prima donna alla guida dei partigiani (Di lunedì 5 ottobre 2020) È stata la prima donna e la prima non partigiana a guidare l’associazione dei partigiani italiani. All’età di 77 anni è morta Carla Nespolo, presidente dell’Anpi nazionale. Era nata il 4 marzo del 1943, «Come Lucio Dalla», diceva subito sapendo che il pensiero di tanti collegava a lui la data. Piemontese ha militato a lungo nel partito comunista: deputata dal 1976 al 1983 e poi senatrice fino al 1992. Il 3 novembre del 2017 aveva raccolto il testimone di Carlo Smuraglia, l’ex combattente del gruppo «Cremona», alla guida nazionale dell’associazione. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) È stata la prima donna e la prima non partigiana a guidare l’associazione dei partigiani italiani. All’età di 77 anni è morta Carla Nespolo, presidente dell’Anpi nazionale. Era nata il 4 marzo del 1943, «Come Lucio Dalla», diceva subito sapendo che il pensiero di tanti collegava a lui la data. Piemontese ha militato a lungo nel partito comunista: deputata dal 1976 al 1983 e poi senatrice fino al 1992. Il 3 novembre del 2017 aveva raccolto il testimone di Carlo Smuraglia, l’ex combattente del gruppo «Cremona», alla guida nazionale dell’associazione.

Questo il messaggio di addio: ‘Con immenso dolore, comunichiamo la scomparsa della nostra amatissima Presidente nazionale, Carla Nespolo. Lascia un vuoto profondissimo in tutta l’ANPI che Carla ha ...

Morta all'età di 77 anni Carla Nespolo prima donna non partigiana a ricoprire la carica di presidente dell'Anpi ...

