Tim | rimodulazione costi rete fissa | gli aumenti di ottobre 2020

Leggi su inews24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Brutte notizie per i clienti TIM. A partire dal 1, è stata applicata unadella, con diversideiDa ormai qualche giorno – 1– TIM ha applicato unadella. Si tratta di una notizia certamente non felice per i clienti, che si … L'articolo proviene da .