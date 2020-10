Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini: il secondo round a Domenica In (Di domenica 4 ottobre 2020) Non sono passate neanche 24h che Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini sono di nuovo ai ferri corti. Teatro dello scontro è lo studio di Domenica In, con Mara Venier nel difficile ruolo di mediatore tra le parti, con l’aiuto dei presenti in studio: Guillermo Mariotto, Platinette, Monica Setta e Ivan Zazzaroni. Alessandra Mussolini all’attacco Parte subito agguerrita Alessandra Mussolini che ha esordito dicendo: “Va abbastanza bene, poteva andare meglio ma va bene. Ho rivisto dei pezzi di ieri, ci stiamo divertendo, non è bello nei confronti di Maykel che è un professionista, deve essere giudicato per il ballo, ma ieri è andata in onda un’altra storia. Bisogna divertirsi e ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Non sono passate neanche 24h chesono di nuovo ai ferri corti. Teatro dello scontro è lo studio diIn, con Mara Venier nel difficile ruolo di mediatore tra le parti, con l’aiuto dei presenti in studio: Guillermo Mariotto, Platinette, Monica Setta e Ivan Zazzaroni.all’attacco Parte subito agguerritache ha esordito dicendo: “Va abbastanza bene, poteva andare meglio ma va bene. Ho rivisto dei pezzi di ieri, ci stiamo divertendo, non è bello nei confronti di Maykel che è un professionista, deve essere giudicato per il ballo, ma ieri è andata in onda un’altra storia. Bisogna divertirsi e ...

