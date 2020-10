Roma e la movida, controlli in 13 locali: poco distanziamento tra i tavoli, niente mascherina e troppi assembramenti (Di domenica 4 ottobre 2020) Va avanti l’attività di vigilanza della Polizia Locale di Roma Capitale per limitare i comportamenti poco responsabili e rischiosi per la salute pubblica: dopo i controlli eseguiti ieri nei vari quartieri della città per far rispettare le disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, l’impegno degli agenti è proseguito anche durante la notte, con particolare attenzione alle zone tipiche della movida. Le verifiche hanno riguardato anche le condotte irregolari alla guida ed i fenomeni illegali legati alla vendita ed al consumo irregolare di alcolici. Ecco tutti gli interventi In 13 locali pubblici, i caschi bianchi hanno riscontrato violazioni delle misure anti-Covid. Tra i principali illeciti, distanziamento dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020) Va avanti l’attività di vigilanza della Polizia Locale diCapitale per limitare i comportamentiresponsabili e rischiosi per la salute pubblica: dopo ieseguiti ieri nei vari quartieri della città per far rispettare le disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, l’impegno degli agenti è proseguito anche durante la notte, con particolare attenzione alle zone tipiche della. Le verifiche hanno riguardato anche le condotte irregolari alla guida ed i fenomeni illegali legati alla vendita ed al consumo irregolare di alcolici. Ecco tutti gli interventi In 13pubblici, i caschi bianchi hanno riscontrato violazioni delle misure anti-Covid. Tra i principali illeciti,dei ...

Continua il pugno di ferro nella gestione della pandemia da parte di Vincenzo De Luca, e da Roma annuncia delle possibili nuove restrizioni ... gli assembramenti dei giovani nelle zone della movida, ...

Non solo la misura potrebbe essere controproducente, ma sarebbe il colpo di grazia per un intero settore in difficoltà ...

